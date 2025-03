Al Foro Annonario di Cesena ecco la prima attività del “nuovo corso”

Al Foro annonario c’è stato questa mattina il primo taglio del nastro da quando il Comune ha acquisito i locali al primo piano ricavandoci degli uffici e dopo che la gestione della struttura commerciale accanto al Municipio è passata nelle mani di Conad. “La Saponeria” ha avviato la propria attività in uno spazio di 330 metri quadrati al pian terreno dell’edificio. Propone prodotti di igiene per la casa e la persona, profumi e cosmetici.

Il negozio

Si tratta di un franchising appartenente al gruppo “Acqua & Sapone”. L’insegna “La Saponeria” è presente in oltre venti città dell’Emilia-Romagna e, come spiegato dal responsabile dell’area manager dei punti vendita compresi tra Modena e la Romagna, Massimiliano Masciantonio, «arriva a Cesena perché è una città dalla quale potremo ottenere molti risultati. Conosciamo la realtà, sappiamo che possiede un reddito pro-capite elevato e questo ci ha spinto a scommettere».

I trascorsi non sempre forieri di soddisfazioni per i commercianti del Foro annonario non frenano gli obiettivi del marchio: «Crediamo nel centro storico della città – aggiunge Masciantonio – e puntiamo a diventare centrali nel nostro settore anche per Cesena. Non a caso abbiamo deciso di comporre uno staff completamente autoctono».

Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8:30 alle 20, e la domenica dalle 9 alle 13.

Il Foro annonario

Soddisfatto e ottimista l’assessore allo Sviluppo economico, Lorenzo Plumari, che intravede nell’apertura della nuova attività «un segnale di ripartenza positivo per i cittadini e per il centro storico». Un evento che rinnova l’obiettivo intrapreso dalla Giunta dopo l’acquisizione degli spazi al primo piano e il passaggio della gestione del centro commerciale a Conad Spa: «Il Foro annonario – afferma l’assessore – è un punto nevralgico del centro storico. È importante che i cesenati tornino a vivere questo luogo e attraverso l’apertura di nuove attività riteniamo che possano essere incoraggiati. Non ci fermeremo. Abbiamo tante idee per rilanciare questo luogo e renderlo davvero un luogo sentito e vissuto dai cittadini».

Ancora non c’è nulla di specifico, ma si stanno profilando all’orizzonte ulteriori novità: «L’impegno di Conad è quello di ridare vita a tutte le vetrine sfitte del Foro – dice Plumari –. Al momento è rimasto vuoto e chiuso solo un locale, ma ci si sta già muovendo per occuparlo». Con un augurio: «Il Foro annonario è un valore aggiunto di questa zona e dell’intera città. Una volta completato il suo assetto e riaperti tutti i negozi che può ospitare, ne beneficerà il centro storico nel suo complesso», conclude Plumari.