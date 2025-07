Agricoltura e ricerca: assegnato il premio “Bella di Cesena”

Il premio “Bella di Cesena”, conferito annualmente dall’associazione Terre Centuriate Cesenati, nel 2025 è stato assegnato ad “Astra Innovazione e Sviluppo, sede operativa di Cesena - Martorano 5”. L’azienda Martorano 5 (con sede in via Calcinaro) è una stazione di ricerca per la sperimentazione in frutticoltura e orticoltura. Hanno ritirato il premio le ricercatrici Federica Fontana e Silvia Paolini. La serata si è svolta la scorsa settimana presso il ristorante Maccanone a Diegaro di Cesena, alla presenza di una ventina di soci delle Terre Centuriate guidati dal presidente Michele Ceccaroni.

«Fra le varie attività che svolgiamo - hanno spiegato Paolini e Fontana - vi è il confronto varietale. I costitutori, ad esempio di nuove selezioni di ortaggi, ci chiedono di fare un confronto fra le diverse tipologie così da capirne pregi e difetti. Sulla base delle nostre rilevazioni, decideranno quali selezioni portare avanti nel programma di miglioramento genetico».

Alla Martorano 5 inoltre i ricercatori effettuano prove per verificare come le piante si adattamento ai cambiamenti climatici, come reagiscono alla siccità, e se hanno tolleranza alle diverse malattie. «Da 17 anni - hanno spiegato - portiamo avanti anche le prove per verificare la tolleranza delle drupacee alla virosi sharka. Nella nostra screen-house in via Calcinaro, in ambiente confinato, inoculiamo il virus della malattia alle selezioni fornite dai breeders. Ad oggi non abbiamo mai trovato una varietà di pesco resistente, mentre diverse varietà di albicocco presentano una buona tolleranza in quanto non manifestano i sintomi sui frutti».

Il riconoscimento, ispirato alla storica varietà di pesca “Bella di Cesena” che ha segnato il gusto e la memoria delle famiglie romagnole, è giunto alla tredicesima edizione. L’Associazione Terre Centuriate Cesenati attribuisce il premio a figure locali che si sono distinte con la loro attività nel favorire la crescita, il sostegno e la cultura agraria del territorio cesenate.