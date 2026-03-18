Cesena, aggressione e rapina ai giardini Savelli: condannato a 2 anni e 3 mesi

La dottoressa Chimichi ha infatti riqualificato il capo di imputazione principale in furto con strappo, portando così a una sensibile riduzione della pena rispetto alle richieste dell’accusa. Dei 5 anni di reclusione richiesti in prima battuta, ne dovrà scontare 2 e 3 mesi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. Resta per ora il verdetto di primo grado che mette un punto fermo alla vicenda, l’avvocata difensore si riserva di valutare insieme al suo assistito la possibilità di fare ricorso in Appello.