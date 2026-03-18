Cesena, aggressione e rapina ai giardini Savelli: condannato a 2 anni e 3 mesi

In particolare, i fatti risalgono all’autunno scorso, quando il giovane è stato accusato di aver aggredito un coetaneo utilizzando una bottiglia di vetro. Secondo l’impianto accusatorio iniziale, l’imputato non si sarebbe limitato alla sola violenta aggressione fisica, ma avrebbe perpetrato anche una vera e propria rapina ai danni della vittima. Il tutto sarebbe scaturito da un diverbio tra i due interessati e il 25enne, come ha sostenuto in aula, avrebbe risposto ad una provocazione reagendo in maniera spropositata. Al giovane imputato, però, sono stati anche contestati ulteriori episodi rapine che sarebbero avvenute all’interno di un supermercato cittadino.