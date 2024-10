Aggredisce la ex in zona stazione: bloccato dai carabinieri a Cesena

Continuano le violenze di genere in città e proseguono di pari passo gli interventi in urgenza a cui sono costrette le forze dell’ordine. Un altro “Codice rosso” è quello scattato nella primissima mattinata di ieri. Attorno alle 9, nella zona delle scuole superiori a fronte della stazione, c’è stata una violenta aggressione ai danni di una giovane ragazza. Poco più che maggiorenne, a notarla in grave difficoltà sono stati sia gli studenti che gli avventori del Bar Capolinea: a quell’ora pienissimo per le colazioni. Ad aggredirla l’ex fidanzato, anche lui giovanissimo: continuava a strattonarla ed a gridarle contro, si scoprirà poi, in virtù di una “relazione finita” alla quale “non si rassegna”.

I toni della vicenda erano talmente pericolosi alla vista che le chiamate al 112 sono state più di una. Sul posto due gazzelle dell’Arma in urgenza. La ragazza si era rifugiata nel bar e veniva tenuta lontano dal suo aggressore. Lui è stato caricato in auto e, assieme a lei, con vetture separate, sono stati portati in caserma. Dove, a seconda dei racconti della giovane ed alla sua volontà o meno di sporgere denuncia, verranno prese decisioni dalla magistratura sulle restrizioni a carico del suo ex.