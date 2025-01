Agenti di polizia locale di Cesena premiati a Riccione per meriti di sevizio

Si è concluso oggi a Riccione il 38° Convegno Nazionale del sindacato Sulpl intitolato “Noi siamo la Polizia Locale”. Per il comando di polizia locale di Cesena il sindacato ha conferito per azioni degne di merito compiute nel corso del 2024.

Medaglia di bronzo per l’Ass. Scelto Stefano Montani e Ag. Beatrice Pini perché hanno salvato la vita ad una persona anziana riversa sul pavimento della propria abitazione, rinvenuta in posizione supina, nuda in stato confusionale, molto debilitato e disidratato. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza prestavano i primi soccorsi all’anziano assicurandolo successivamente ai sanitari per le cure del caso che dopo averlo stabilizzato sul posto provvedevano al trasporto presso il locale pronto soccorso.

Medaglia di bronzo per Ass. Scelto Stefano Montani e Ag. Edoardo Colavecchia perchè si recavano presso l’abitazione di una signora all’interno seguito della segnalazione da parte di un famigliare poichè non aveva più notizie da qualche giorno. Dalle tapparelle intravedevano la sagoma di una donna distesa sul letto con il viso dal colore grigiastro in possibile stato di incoscienza. Vista l’urgenza procedevano ad irrompere all interno dell’abitazione senza attendere i vv.ff, trovando cosí la sig.ra distesa sul divano con respiro lento e affannoso mostrando smorfie di sofferenza con emissioni di lamenti, la stessa non rispondeva agli stimoli. Si prestavano le prime cure del caso per poi affidare la sig.ra al personale medico che la trasportava in codice rosso.

Menzione d’onore per Ispettore Giampiero Rondini e Ass. Caniglia Luigi

Poichè a seguito di segnalazione di un vicino di casa, la pattuglia rinveniva nel proprio appartamento una signora in stato di incoscienza presso la propria camera da letto. La signora dopo le cure della terapia intensiva, a distanza di alcuni giorni si riprendeva, grazie al pronto intervento della pattuglia, del personale medico e dei vigili del fuoco.

Il personale di PL cesenate è stato premiati dall’Ufficiale della Repubblica Giuseppe Costanza, autista e uomo di fiducia del Giudice Giovanni Falcone e unico sopravvissuto alla Strage di Capaci.