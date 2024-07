Adrenalina in mountain bike sull’Alpe d’Huez per un gruppo di Cesena

Un’avventura straordinaria ha visto protagonisti i ragazzi della squadra Bad School di Cesena nella splendida cornice dell’Alpe d’Huez. Hanno partecipato alla leggendaria Megavalanche: una delle gare più epiche e imperdibili al mondo. La Megavalanche è tra le gare di mountain bike più dure e tecniche del pianeta, caratterizzata da una “mass start” dal Pic Blanc, a 3300 metri di altitudine, fino ad Allemond, a 2600 metri più in basso, coprendo oltre 22 km di pura adrenalina.

Con la partecipazione di 1.278 atleti provenienti da tutto il mondo, la Megavalanche ha offerto un’esperienza unica ai ragazzi della Bad School, che hanno ottenuto risultati eccezionali. Michelangelo Procucci, 14 anni, si è classificato terzo nella categoria Megavalanche Challengers Under 17, mentre Alessandro Muccioli, 17 anni, ha conquistato il secondo posto nella categoria Megavalanche Amateurs.

La squadra ha partecipato con un numeroso gruppo di giovani talenti, super appassionati, sempre molto concentrati per non rischiare di sbagliare, ragazzi e ragazze dai 12 ai 17 anni: Amaducci Alberto, Amaducci Michele, Bellagamba Nicola, Branca Giorgia, Canali Leonardo, Cetani Riccardo, D’Angelo Manuel, Di Silvio Lorenzo, Pappalardo Damiano, Picchi Giacomo, Tabanelli Viola e Vada Luca.

Inoltre, era presente anche una rappresentanza del team adulti con Bentivoglio Bianca, Branca Lorenzo, Graziani Luca, Manzi Giampiero, Tabanelli Matteo e Tamburini Marco.

Capitanata da Giorgio Righi, classe 1982, la squadra Bad School è guidata da un vero appassionato di sport estremi, con una predilezione per le due ruote off-road. Righi ha iniziato la sua carriera agonistica con il motocross. A causa di una serie di infortuni alle ginocchia, è passato al ciclismo per motivi riabilitativi e ha scoperto una nuova passione che lo ha portato a ottenere numerosi successi, ha vinto per 2 anni consecutivi la Coppa Europa Mass Start e-bike, 4 volte campione regionale, si è classificato nei primi 10 nel ranking nazionale enduro e ovviamente ha partecipato a diverse Megavalanche conquistando un 2°, un 3° e un 5° posto assoluto.

Oggi, Giorgio Righi dedica le sue energie alla gestione del team Bad School, trasmettendo la sua passione ai giovani atleti e coinvolgendoli in uno sport davvero emozionante.

La Bad School non è solo una squadra ma anche una scuola di enduro e cross country che avvia i ragazzi a questo sport già dai 10 anni.

Prossime tappe il Campionato Italiano “Italian Enduro Series”, il Campionato Emiliano Romagnolo “Senator”, e stagione da chiudere con l’Enduro Marche Series.