Addio a Davide Ceccaroni, presidente della Uisp di Forlì-Cesena: «Da tempo combatteva con la malattia ma aveva dimostrato che l’impegno per lo sport e la comunità non conosce barriere»

CESENA. Uisp di Forlì-Cesena in lutto per la morte, a soli 62 anni, del presidente Davide Ceccaroni, in passato anche consigliere comunale del Pd. «La comunità sportiva di UISP Forlì Cesena», si legge in una nota diffusa oggi, «è avvolta da un profondo velo di tristezza e dolore per la scomparsa di Davide Ceccaroni, un leader, un amico e un vero e proprio faro di passione per lo sport e per la vita. La notizia della sua dipartita lascia un grosso vuoto nei nostri cuori e nelle nostre menti, ma, soprattutto, nelle nostre vite, perché Davide non era solo un presidente; era un simbolo di resilienza e dedizione».

«Da tempo», aggiunge la Uisp, «Davide stava combattendo una battaglia silenziosa contro una grave malattia, ma aveva dimostrato che l’impegno per lo sport e per la comunità non conosce barriere. Neppure quelle della propria sofferenza. Con la sua rielezione a presidente del comitato UISP Forlì Cesena, Davide ha rinnovato la sua promessa di servizio, continuando a investire energie e passione per il benessere di tutti. La sua capacità di connettere le persone, di ispirare giovani e adulti, e di creare opportunità di crescita ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori. In qualità di coordinatore della struttura di attività del ciclismo nazionale UISP, Davide ha tessuto relazioni tra le varie realtà sportive, ponendo sempre un’attenzione particolare al valore della comunicazione e dello sviluppo. Ha lavorato instancabilmente per rendere lo sport accessibile a tutti, abbracciando la bellezza dell’inclusione. La sua visione ha illuminato il nostro cammino e trasformato le nostre sfide in opportunità di crescita e confronto».

«La sua assenza», aggiunge la nota, «si fa sentire profondamente. Davide sarà sempre il nostro esempio, il nostro motivo per continuare a credere nel potere dello sport e nei valori che rappresenta. La sua energia, il suo spirito indomito e la sua dedizione saranno sempre il motore che ci guiderà nel nostro percorso, ci sproneranno a perseverare e a lavorare affinché lo sport per tutti continui a prosperare. Siamo chiamati a portare avanti i principi in cui Davide ha sempre creduto: passione, inclusione e amore per lo sport. Ricorderemo le sue parole, il suo sorriso, i suoi abbracci calorosi e il suo instancabile impegno, il suo carattere burbero ma da buono ed onesto. Ci impegneremo a onorare la sua memoria e a trasmettere il suo messaggio a generazioni future. Davide Ceccaroni, sei e sarai per sempre nei nostri cuori. Grazie per averci insegnato cosa significa lottare per ciò in cui si crede. La tua eredità continuerà a vivere in ogni corsa, in ogni partita e in ogni traguardo che raggiungeremo insieme, uniti dalla passione che ci hai trasmesso. Il Vice Presidente, il segretario e tutto lo staff di UISP Forlì Cesena si uniscono in un abbraccio alla famiglia».