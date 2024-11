Acqua a Cesena e i problemi alle condutture, Hera: “Riparazione completata entro il pomeriggio”

Problemi a migliaia di utenze cesenati per l’erogazione dell’acqua: Hera annuncia che il problema sarà risolto entro il pomeriggio. “Ieri sulle 18.45 -si legge nella nota di Hera - si è verificata una rottura su un tratto della tangenziale idrica di Cesena, a lato della strada del Circolo Tennis G1, che ha creato diffusi cali di pressione in ampie parti del territorio comunale. La perdita era in un campo, quindi Hera non ha ricevuto segnalazioni sulla sua esatta collocazione, ma le sue squadre sono riuscite ad individuare il punto grazie alle misure del telecontrollo e a far cessare la perdita poco prima delle 20. Grazie alle chiusure, che hanno consentito di delimitare il tratto con la rottura, il disservizio è stato limitato ad alcune frazioni nelle campagne attorno a Cesena: Macerone, Ponte Pietra e Bulgarnò.

Tra le 20 e le 21 grazie ad alcune manovre d’emergenza, l’erogazione dell’acqua è stata ripristinata. Tuttavia, questa mattina, durante il consumo di picco, in quest’area si sono verificati abbassamenti di pressione (e possibili mancanze di erogazione ai piani più alti), dovuti all’assetto provvisorio della rete. In questo momento la situazione è regolare ovunque e le squadre di pronto intervento idrico di Hera stanno ultimando la riparazione della rottura, che si presume sia completata entro il pomeriggio: è comunque possibile che un aumento di consumi nella fascia del pranzo comporti nuovamente qualche problema di pressione”.