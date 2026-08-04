Accoglienza Sai sul territorio di Cesena, sono 69 le persone ospitate

“Negli ultimi anni il sistema dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS) è stato profondamente modificato dai cosiddetti ‘decreti Salvini’, che ne hanno progressivamente ridotto risorse, funzioni e qualità dei servizi offerti. La drastica contrazione dei finanziamenti ha comportato un sostanziale depotenziamento dei percorsi di accoglienza e integrazione: sono stati fortemente ridimensionati l’accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa, l’insegnamento della lingua italiana e i servizi di orientamento, trasformando in molti casi i CAS in strutture destinate alla mera ospitalità materiale, con standard qualitativi significamente inferiori rispetto al passato”.

A dirlo è l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia del Comune di Cesena Carmelina Labruzzo rispondendo a un’interrogazione presentata dal Capogruppo della Lega Cesena, Enrico Sirotti Gaudenzi, sui Centri di Accoglienza. “In questo quadro – prosegue l’assessora – abbiamo progressivamente scelto di superare la gestione diretta dei CAS, ritenendo che lo svuotamento di questi strumenti ne avesse compromesso la capacità di garantire un’accoglienza dignitosa e percorsi efficaci di integrazione. Per questo motivo, negli anni scorsi, abbiamo investito con convinzione sul rafforzamento del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), ampliando progressivamente il numero dei posti disponibili. Il SAI rappresenta il modello di accoglienza in cui crediamo: un’accoglienza diffusa, accompagnata e orientata all’autonomia delle persone, capace di coniugare tutela, inclusione e coesione sociale. E’ una scelta amministrativa, ma prima ancora una scelta di visione politica, fondata sulla convinzione che accompagnare i fenomeni migratori significhi costruire percorsi di integrazione e responsabilità reciproca, non limitarsi a gestire un’emergenza”.