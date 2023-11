A Sogliano bel tempo e tanta gente per la partenza della 48ª Fiera del Formaggio di Fossa

Partenza col botto alla 48ª “Fiera del formaggio di Fossa di Sogliano Dop”. Ieri c’è stata una vera invasione di appassionati della buona tavola. L’evento ha animato tutte le piazze e le vie del centro storico di Sogliano. Fin da dopo l’alba la gente ha iniziato ad affluire numerosa e fino a sera c’è stato gran movimento. Piaciuto il mercato d’eccellenze di prodotti tipici e formaggio di Fossa di Sogliano Dop, la “Via dei sapori” in via XX Settembre con le varie prelibatezze. Il tutto alla presenza dello stand di Alba: lo sportello contro la violenza alle donne nel territorio dell’Unione Rubicone e Mare.

In centro hanno lavorato al massimo i “5 Ristoranti in piazza” che proponevano 5 menù a base di formaggio di Fossa e non solo, da gustare nell’area al coperto, come pure il pranzo-ristoro presso i locali della Pro-Loco. Tanta gente ha preso parte al “Zir dal Fosi” guidato da un’esperta in tour per le 6 fosse; e allo stand del Savor. All’oratorio San Francesco di Paola era già ammirabile il presepe di Gianluca ed Annalisa, come pure in piazza Matteotti all’ex scuola Pascoli, il planetario. Spettacoli teatrali, musicali e ricreativi hanno fatto centro. Il servizio navette gratuito ha lavorato sodo per un parcheggio senza stress. Tra le attrazioni piaciute anche i fabbri e gli artigiani del fuoco, guidati da Davide Caprili, alla loro prima partecipazione alla fiera.

«Oggi sicuramente il bel tempo ha aiutato - conferma Andrea Gozzi, capogruppo in Consiglio comunale - ma era da anni che non si vedeva così tanta gente in giro per Sogliano».