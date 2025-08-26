A Sogliano arriva il car sharing

A Sogliano al Rubicone è arrivato un nuovo servizio di car sharing E-VAI. In Via Roma è disponibile una Toyota Yaris Cross full hybrid, per offrire a cittadini e visitatori un’alternativa di mobilità sostenibile, comoda ed economica. Il car sharing è pensato per tutti. Basta scaricare l’app “E-VAI”, registrarsi e prenotare l’auto. Questo servizio vuole offrire un’alternativa all’auto privata, soprattutto nei piccoli centri. Si rivolge in particolare ai giovani sotto i 30 anni, che hanno diritto a 10€ di credito gratuito e al 20% di sconto sui primi 10 noleggi.

Inoltre, è una risorsa per il turismo, permettendo a chi visita il territorio (come i camperisti o gli ospiti di B&B) di muoversi facilmente alla scoperta dei borghi e dei sentieri di Sogliano.

Come ha dichiarato la Sindaca Tania Bocchini, «il car sharing rappresenta un’opportunità concreta per promuovere una mobilità più intelligente anche nei piccoli comuni, offrendo ai cittadini uno strumento in più per muoversi in libertà senza rinunciare al rispetto per l’ambiente».