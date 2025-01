A Roncofreddo consigliere comunale in auto contro muro per evitare mamma cinghiale e 4 cuccioli: 50 giorni di prognosi

«È stata una decisione presa d’impulso – racconta Baldarelli – Per strada cerco anche di non schiacciare un ranocchio, a maggior ragione volevo risparmiare la vita a mamma cinghiale che ho appena sfiorato e ai suoi piccoli. Dopo la sterzata c’è stato l’impatto, ma dallo specchietto ho visto che la famigliola si è allontanata incolume e velocemente. Sono rimasto dolorante e incastrato nell’auto visto che mi è esploso anche l’airbag. La strada era deserta e la prima automobile è passata dopo tre minuti. Mi sono detto “sono stato fortunato, se andavo con l’auto nel lato opposto sarei finito in una scarpata e le conseguenze sarebbero state ancora più gravi”. Mi dispiace per l’auto seminuova ora distrutta e con ancora tre anni di prestito da pagare. Ma è stata una decisione che prenderei in ogni momento. Se avessi investito mamma cinghiale il rimorso mi avrebbe attanagliato la coscienza per sempre e non solo per queste feste completamente rovinate. Il dolore per le costole rotte è ancora lancinante, come pure il ginocchio e il piede tutto gonfio».