A Roncofreddo c’è il pane di Alessandro e Milena, fornai a vent’anni: “È un lavoro che ci piace e ci gratifica”

A testimoniare la vitalità del mestiere di panificatore sono Alessandro Bertaggia e Milena Maestri, ventenni soci di Confartigianato, che il primo aprile hanno aperto la Bottega dei Burdel nel corso principale di Roncofreddo. «Ci siamo radicati in poco tempo – racconta Alessandro –. A settembre siamo dovuti rimanere chiusi un mese per il cambio del forno, ma siamo ripartiti con rinnovato entusiasmo. È un lavoro che ci piace e ci gratifica. La Giornata Mondiale del Pane è un’occasione per divulgare la cultura e far conoscere la fattura del pane artigianale».