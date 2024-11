«Ci abbiamo messo due anni, ma ne è valsa la pena». Da manager di successo che ha girato il mondo e si è concesso un’ora di ricreazione, Gianluca Renzi tiene in mano il suo libro con la gioia antica di un nuovo giro di giostra. Da appassionato di fumetti ha realizzato il suo sogno: una graphic novel di 200 tavole nata dal suo soggetto unito alla sceneggiatura di Giovanni Barbieri che ha trovato forma nei disegni di Rocco Casulli. Shakerate il tutto ed ecco a voi “A nuoto con gli squali – La Corporation”. Una storia che nasce a Cesena poi decolla verso gli Usa, con il protagonista cesenate Gastone Ricci che mette alla prova la sua ambizione e i suoi valori morali nel mondo delle multinazionali. Il libro è in vendita on line su www.anuotoconglisquali.com .