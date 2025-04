“A nuoto con gli squali”: il 12 aprile alla Malatestiana si presenta la Graphic Novel ambientata a Cesena

Sabato 12 aprile, alle ore 17, la Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana ospiterà la presentazione della graphic novel ‘A nuoto con gli squali – La Corporation’, un’opera che intreccia ambizione, suspense e riflessioni sul mondo del lavoro.

Gastone Ricci, un giovane manager romagnolo, intraprende un’ascesa fulminea nel mondo delle multinazionali americane. Tuttavia, il successo ha un prezzo: Gastone si ritrova a dover affrontare ‘squali’ senza scrupoli, pronti a tutto per il potere. La graphic novel, ambientata tra Cesena, Cesenatico e gli Stati Uniti, esplora le dinamiche complesse del mondo aziendale, dove la competizione può trasformarsi in una lotta per la sopravvivenza.