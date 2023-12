A fuoco il tetto di un agriturismo a Montepetra di Sogliano VIDEO

Si è concluso nella mattinata l’intervento, iniziato ieri, per l’incendio del tetto in legno dell’agriturismo “Il Cerro” a Montepetra, nel comune di Sogliano al Rubicone. Per tutta la notte hanno operato tre squadre dei Vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Bagno di Romagna, Savignano sul Rubicone e da Novafeltria. Le squadre hanno lavorato per contenere le fiamme che hanno coinvolto tutto il tetto. Il fuoco, probabilmente nato dal mal funzionamento di una cappa, ha intaccato pesantemente il tetto dello stabile dell’agriturismo Il Cerro. Non si segnalano feriti ma i danni sono ingenti.