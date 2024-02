A Cesenatico ultimato il cantiere sul Pisciatello, a Cesena e Longiano lavori al Cesuola e al Rigossa

Un cantiere ultimato a Cesenatico, sul torrente Pisciatello, e due che hanno preso il via nei comuni di Cesena e Longiano, lungo i torrenti Cesuola e Rigossa. Il tutto per un investimento complessivo di 110mila euro. Lo annuncia la Regione Emilia-Romagna in una nota. Non si fermano gli interventi per mettere in sicurezza i corsi d’acqua del cesenate: opere fondamentali per la sicurezza idraulica, ma che stanno anche consentendo la riapertura di tratti di piste ciclabili resi inagibili dall’alluvione dello scorso maggio.

“Si tratta di lavori finanziati direttamente dalla Regione con risorse proprie e con il ricorso al Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione che, per il territorio cesenate, garantisce complessivamente un pacchetto di oltre 1 milione di euro destinato a interventi di difesa del suolo- spiega Irene Priolo, vicepresidente con delega alla protezione civile-. Continua quindi senza sosta l’impegno per rispondere alle criticità aperte sul territorio dopo i gravi eventi della scorsa primavera, per un pieno ritorno alla normalità”.

Il cantiere concluso a Cesenatico

A Cesenatico è stato sistemato l’argine destro del Pisciatello, tra via Campone Sala e via Canale Bonificazione, un tratto che era stato gravemente danneggiato dall’alluvione dello scorso maggio. Gli interventi consentiranno al Comune di riaprire la pista ciclabile che corre sulla sommità della difesa spondale: tornerà quindi percorribile per le due ruote, come già avvenuto al termine dei lavori di somma urgenza per il percorso ciclopedonale a Torre di Bagnarola, tra via Capannaguzzo e via delle Torri. I lavori sono stati finanziati nell’ambito della programmazione regionale ordinaria con circa 50mila euro.

I lavori avviati a Cesena e Longiano

Nel Comune di Cesena è invece cominciata la manutenzione straordinaria del torrente Cesuola con l’obiettivo di ristabilire le corrette condizioni di deflusso nel tratto tra Rio dell’Eremo e il ponte di San Francesco, dove si sono verificate diverse frane lungo la sponda.