A Cesenatico proseguono i lavori in via Bramante

A Cesenatico proseguono in via Bramante i lavori e sono entrate nel vivo le operazioni di perforazione, una fase molto delicata dell’intervento. Nei mesi scorsi sono state posizionate le palancole nel terreno e poi si è proceduto con una gettata di calcestruzzo idraulico e sono state realizzate opere provvisionali in cemento armato (platea e muro di contrasto nella camera di spinta). È stato necessario attendere la maturazione dei getti prima di iniziare le operazioni di trivellazione orizzontale. Dopo la pausa per le festività pasquali - e la conseguente riapertura parziale delle strada - si sta mettendo in campo la tecnica del microtunneling.

Il microtunneling è una tecnologia di perforazione e spinta idonea per la realizzazione di microtunnel (o tunnel di piccolo diametro) dentro i quali installare condotte per il trasporto di fluidi, cavi e/o servizi in genere. Consente l’attraversamento in sotterraneo di strade, ferrovie, corsi d’acqua, senza la necessità di realizzare di scavi a cielo aperto.

L’intervento si è reso necessario per la sistemazione della fogna bianca e la condotta su cui è necessario intervenire funge da collettore principale per il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane ed è un raccordo fondamentale tra la zona a mare e la zona a monte della ferrovia con un ruolo chiave in tutto il reticolo fognario comunale. L’investimento totale previsto è di 460mila euro.