“A Cesena una rete solida per il contrasto alla povertà”: la visita dell’assessora regionale VIDEO

A Cesena una serie di incontri per confrontarsi con alcune realtà cesenati che operano a sostegno delle persone più fragili e in situazioni di grave marginalità. Oggi a Cesena la visita dell’assessora regionale al Contrasto alla povertà , Elena Mazzoni, che si è aperta con un momento di confronto istituzionale con il sindaco, Enzo Lattuca, e all’assessora comunale ai Servizi per la persona e la famiglia, Carmelina Labruzzo. “Le esperienze sul territorio cesenate mostrano con grande chiarezza quanto siano fondamentali i servizi di prossimità per intercettare le fragilità e costruire percorsi di inclusione reali- ha detto l’assessora Mazzoni-. Il contrasto alla povertà e alla marginalità non si realizza con interventi isolati, ma attraverso una rete solida tra istituzioni, servizi sociali, terzo settore e comunità. Luoghi di accoglienza, spazi di socialità e progetti abitativi non sono solo risposte ai bisogni immediati, ma strumenti per ricostruire relazioni, dignità e autonomia. La Regione continua a sostenere e rafforzare queste reti territoriali, perché è nei territori che si costruiscono le risposte più efficaci e umane alle nuove forme di vulnerabilità”.

Tra le tappe della visita lo Spazio sociale diurno, gestito dalla cooperativa Piazza Grande, punto di incontro e aggregazione aperto a tutta la cittadinanza. Lo spazio è accessibile senza alcuna soglia di ingresso ed è aperto ogni giorno, dalle ore 14,30 alle 19. Negli ultimi anni il servizio si è rinnovato: non più semplicemente ‘centro diurno’, ma Spazio sociale, per sottolineare la volontà di essere un luogo aperto, inclusivo e non destinato a una sola categoria di persone. Qui si svolgono attività ludiche, ricreative e laboratoriali, individuali e di gruppo, con l’obiettivo di favorire la socialità e la partecipazione. Gli operatori accompagnano le persone nella costruzione di momenti di condivisione e auto-organizzazione, con un’attenzione particolare alle minoranze e alla creazione di relazioni tra partecipanti con e senza dimora. È attivo anche il servizio Fermo Posta, utilizzato attualmente da 59 persone senza dimora.

Nel 2025 lo Spazio sociale diurno ha registrato 9.057 accessi complessivi per 244 persone, di cui 90 entrate per la prima volta. La maggior parte degli accessi riguarda uomini (223) mentre le donne sono state 21. Tra i frequentatori si registra una presenza significativa di giovani tra i 18 e i 40 anni, con provenienze soprattutto da Tunisia, Italia e Marocco. Sono stati avviati laboratori e collaborazioni con associazioni del territorio, tra cui la Croce Rossa Italiana per momenti informativi sulla salute, Mission Sabaoth per attività conviviali e ludiche e alcune associazioni sportive per facilitare l’accesso allo sport delle persone senza dimora, come la giornata calcistica “A piede libero”.