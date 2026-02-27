A Cesena tornano i tricolori di beach tennis

Tornano a Cesena i Campionati Italiani di Beach Tennis. Dal 4 al 8 marzo centinaia di giocatori, provenienti da tutta Italiana, riempiranno i “palloni” di tre centri sportivi. Romagna Beach, Spiaggia 23 e Circolo Tennis Ronconi uniscono le forze, e i campi, 12 in totale, per ospitare l’evento. Si giocherà tutti i giorni dalle 9 alle 20. Il torneo interessa atleti di 2°, 3a e 4° categoria TPRA, rispettivamente, giocatori esperti, intermedi e amatoriali. 5 le specialità della competizione: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Le iscrizioni, che terminano lunedì, sono disponibili tramite piattaforma MyFITP sul P.U.C. federale.