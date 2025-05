“Un fiume di persone”. Un titolo forte, ma diretto quello scelto dalla amministrazione comunale di Cesena per descrivere le tante iniziative organizzate per celebrare la ricorrenza del 16 e 17 maggio 2023. Date rimaste nella memoria collettiva e che, ogni anno, vengono rivissute proprio con l’intento di non dimenticare. Sono passati due anni dall’alluvione che nel 2023 colpì la città e le sue zone collinari e per l’occasione il Comune ha stilato un programma di incontri gratuiti per condividere storie e memorie, fare il punto sulla ricostruzione e preparare alle sfide del futuro. La due giorni sarà anche l’occasione per testare e presentare al pubblico le ultime innovazioni indirizzate alla prevenzione alle emergenze idrogeologiche.

Verranno fatte suonare per la prima volta le nuove sirene di allerta montate nella zona di ponte Vecchio e lungo la passerella pedonale del Campus Universitario. Strumentazione che servirà a diffondere in maniera capillare eventuali segnali di pericolo nelle aree comprese tra Ippodromo, centro e via Roversano. Al via anche la sperimentazione del sistema di allerta nei sottopassi stradali più esposti al rischio come in via Machiavelli e San Cristoforo attraverso semafori e pannelli a messaggio variabile.