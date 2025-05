A Cesena passa la fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026: venti tedofori possono candidarsi per il 6 gennaio

Negli stessi giorni in cui ‘Milano Cortina 2026’ svela i nomi delle torce Olimpiche e Paralimpiche che accenderanno l’attesa e l’entusiasmo per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, è stata approvata la convenzione con la Fondazione ‘Milano-Cortina’ che conferma il passaggio da Cesena del viaggio della fiamma olimpica previsto per martedì 6 gennaio 2026. Alla tappa cesenate prenderanno parte circa 20 tedofori fra i cittadini che vorranno candidarsi, contribuendo a diffondere i simboli e i valori del Movimento Olimpico sul territorio.

La Fondazione Milano Cortina 2026, già Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, sta lavorando all’organizzazione del viaggio della Fiamma Olimpica, un evento iconico e fortemente simbolico che segna l’arrivo in Italia dei Giochi e invita tutti i cittadini a prendervi parte. La Fiamma, accesa ad Olimpia in Grecia, approderà in Italia per percorrere oltre 12.000 chilometri, attraversando tutte le Regioni e le Province italiane, per i 61 giorni, i tedofori si passeranno la Fiamma in staffetta, attraversando centinaia di comuni italiani, definiti città di transito, e culminando ogni sera con l’accensione del braciere nella città di tappa, momento conclusivo e celebrazione delle attività della giornata.