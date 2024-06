“A Cesena l’ascensore della stazione ora è scoperto è si guasta continuamente”

L’ascensore che in stazione ferroviaria è fondamentale per chi ha problemi deambulatori per passare dal secondo e terzo binario all’uscita, e viceversa, è quasi sempre rotto. Si guasta probabilmente perché dopo gli ultimi cantieri iniziati all’interno della stazione stessa, il sollevatore non è più coperto dalla pensilina anti pioggia. E ad ogni piccolo scroscio il sistema elettrico che lo muove va in crisi.

A segnalare il disagio sono stati alcuni utenti delle Fs che da tempo si trovano a contatto con questa situazione penalizzante.

«Spero che possa finalmente trovare sistemazione una problematica che perdura ormai da mesi - spiega un utente - In particolar modo dal mese di marzo l’ascensore della stazione di Cesena , tra i binari 2 e 3, ad ogni pioggia si blocca e rimane così fino all’intervento dei tecnici. Con una forbice di velocità nel ripristino che oscilla tra i due giorni almeno e che può durare anche una settimana intera».

Chi si lamenta di più sono gli utenti che usano tutti i giorni il treno per spostarsi e necessitano del coretto funzionamento di quell’ascensore in alternativa alle scale: «Il problema nasce, penso, da quando hanno smontato la tettoia tra i binari. Senza questa protezione l’ascensore non va perché i suoi “circuiti” si inumidiscono quando piove. E nessuno nell’arco della progettazione ci ha pensato prima che la problematica emergesse. Ho personalmente chiamato più volte il centro assistenza di Fs che però risponde solo che “segnalerà il problema”; e nulla accade almeno per poter proteggere meglio l’elevatore dalle precipitazioni. Se la nuova tettoia verrà montata dopo i lavori di rifacimento piazzale stazione, tra un anno almeno saremo ancora a questo punto e non è accettabile. Nel dettaglio, per spiegare il problema che è di molti, io sono un pendolare “con monopattino al seguito” e con grossi problemi alla schiena. Pago un abbonamento annuale per un servizio che si rivela scadente e mi sto rovinando la schiena. Ho chiamato il centro assistenza disabili (chiedendo aiuto anche a loro) ma non danno assistenza pare a chi non è “almeno” in carrozzina. Spero che la situazione possa essere presa presto in carico da chi ha il potere di sistemare tutto».