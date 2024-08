A Cesena in reggenza sia la media “Via Pascoli” che il Liceo Classico Monti

Sarà Raffaella Irene Contraffatto, professoressa e attuale dirigente scolastica del liceo artistico Canova di Forlì, la preside in reggenza del liceo Vincenzo Monti. La nomina, in attesa dell’assegnazione ai vincitori del concorso per dirigenti, è stata confermata dall’Ufficio scolastico regionale con un decreto ufficiale del 28 agosto in cui vi sono le nomine delle reggenze per le scuole che dal 1° settembre non avranno più un preside.

E fra queste lo storico liceo Monti, che per la prima volta dal 1861, quando fu aperto agli studenti, andrà in reggenza. La Contrafatto assumerà l’incarico da lunedì prossimo, quando la preside Simonetta Bini sarà ufficialmente in pensione. L’attuale preside del liceo artistico di Forlì manterrà la reggenza del Monti per l’anno scolastico 2024/25, ma il suo incarico “potrà essere interrotto anticipatamente, all’eventuale venir meno dei presupposti che ne hanno determinato la disponibilità alla data attuale, anche con riferimento alla procedura di reclutamento dei dirigenti vincitori di concorso” si legge nel decreto.

Sono tante e diverse le sedi scolastiche che l’ufficio regionale ha assegnato in reggenza prendendo atto “della necessità, in considerazione dello stato del contenzioso pendente inerente la procedura di reclutamento riservata per dirigenti scolastici (DM 107/2023), di procedere a conferire incarichi di reggenza anche per il contingente di sedi destinato ai vincitori della suddetta procedura, allo scopo di garantire il regolare avvio dell’a.s. 2024/25 e nelle more delle immissioni in ruolo dei candidati di cui alla procedura di reclutamento di cui al DM 107/2023”.

Fra queste sedi vi è a Cesena, oltre al Monti, scuola Media n° 2 “Via Pascoli”, il cui precedente preside Nicola De Marco era stato aggredito lo scorso marzo da un parente, lo zio, di un’alunna, che non riuscendo a ritirare la nipote da scuola perché privo di delega, aveva colpito con un pugno all’orecchio il dirigente scolastico stesso. Provocandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni procedibili con indagine d’ufficio. A reggere la scuola media in via Pascoli sarà l’attuale preside del Versari Macrelli Giuseppe Messina, per il quale valgono le stesse procedure della collega forlivese. Nel caso che la sede venga assegnata ad un’immissione di ruolo la reggenza sarà interrotta prima.