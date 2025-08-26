A Cesena il Circolo Intifada rivivrà per una notte a sostegno del dramma di Gaza

L’ex circolo Intifada propone una serata di concerto e cena in solidarietà al popolo palestinese. Sarà il 30 agosto sarà al Magazzino Parallelo e si intitola “Arrabbiata per Gaza”.

È nata dal ritrovarsi di alcuni frequentatori del Circolo Intifada di via Parini che da anni non è più attivo. «Un circolo che ha avuto una lunga vita ed ha promosso attività e iniziative politiche che hanno visto la partecipazione di tanti. Già il nome Intifada era un chiaro segnale della vicinanza alla causa palestinese. Oggi davanti alla drammatica situazione di Gaza e della Cisgiordania proponiamo questa serata di incontro e di sostegno».

L’ ingresso è libero. Offerte e donazioni andranno a Emergency: «Uno dei pochi presidi medici rimasti».

Ci saranno cena con penne all’arrabbiata (5 euro) interventi e testimonianze. Poi musica con pepe Medri, Roberta Ioli, Ciuma Delvecchio, Macola, Mainaldo e Ivan Sacchetti e un dj set con Pedro e Marco Turci. Ma anche letture di poesie.