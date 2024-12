Oggi chi affrontava la tradizionale corsa al regalo di Natale nel cuore di Cesena doveva... guardarsi le spalle. Dietro di lui poteva infatti arrivare di gran carriera un simpatico Babbo Natale in sella alla sua Vespa. Primavera, 50 Special o Lambretta non farà differenza: l’obiettivo dei molti Santa Claus non era esibirsi in sella all’iconico motorino, ma raggiungere tutti i bimbi incontrati nel loro tragitto per consegnare e regalare loro doni, caramelle e sorrisi.