A Cesena è il giorno di “Facciamo rumore”: va in scena la protesta degli studenti VIDEO GALLERY

Sono poco più di 500 i giovani manifestanti riunitisi questa mattina nei giardini Extra Arrigoni di fronte alla stazione di Cesena. Una manifestazione accordata e promossa da Usb come nel resto dell’Italia che ha carattere pacifico. Presenti le forze dell’ordine con l’obiettivo dichiarato di gestire il traffico e garantire la sicurezza di tutti. “Sono stati mostrati solo quelli che usano la violenza, per condannare tutti quelli che manifestano. La vera violenza è il caro vita, è tagliare i fondi alla sanità, è un affitto che costa la metà di uno stipendio. Noi scegliamo di rispondere pacificamente a tutte le violenze che stiamo subendo”.

Il corteo si è poi spostato verso il centro cittadino.