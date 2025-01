A Cesena e Cesenatico due biglietti da 20.000 euro della Lotteria Italia

I premi principali non sono arrivati. Ma anche la Romagna ed il cesenate sono stati in parte baciati dalla fortuna per quanto riguarda i premi della Lotteria Italia.

Due biglietti super fortunati sono toccati a Cervia (O115657) e Solarolo (F174624) dove gli acquirenti s’intascheranno ben 100 mila euro a testa. Nella zona di Rimini è andato un biglietto da 50.000 euro (L317618).

Vinti poi 20mila euro anche a Riccione (L439043), Rimini (C159069), Bertinoro (L140779), Cesenatico (S346327), Cesena (Q290327), Santarcangelo (A107166) e Misano (A175078)

Per controllare se il proprio biglietto è di quelli vincenti, esistono molti modi: c’è disponibile ad esempio il sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha pubblicato l’elenco completo dei biglietti estratti, mentre chi disponde dell’App “My Lotteries” di Sisal può semplicemente scansionare il codice QR del biglietto per verificare in tempo reale se sia vincente o meno.

Dalla giornata di ieri quando è stato pubblicato il bollettino ufficiale i vincitori hanno 180 giorni di tempo per richiedere i premi.

Per riscuotere è necessario presentare il biglietto vincente in originale presso gli sportelli della Banca d’Italia, negli uffici postali abilitati e negli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È possibile richiedere l’accredito tramite assegno circolare, bonifico bancario o contanti (ma questo solo per importi inferiori a 3.000 euro).

A differenza di altri giochi gestiti dallo stato dove all’atto del pagamento la riscossione avviene con già decurtate le tasse da pagare, le vincite alla Lotteria Italia non sono soggette a tassazione e non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi.