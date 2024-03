A Cesena chiesta Commissione sul cantiere Novello bloccato

Come procedono i lavori al quartiere Novello e quanto ritardo si sta accumulando. A chiedere conto dei rallentamenti sui lavori nelle ultime ore è stato Denis Parise (Cesena Siamo Noi) che ha protocollato una richiesta al presidente della 2a commissione consiliare Enrico Rossi di poter convocare la commissione stessa per avere dettagli. A cavallo tra vecchio e nuovo anno il cantiere è parso più volte deserto sotto il profilo delle presenze di operai al lavoro. Ieri mattina ad esempio non c’erano più di due persone all’opera. «Visto il protrarsi dell’interruzione dei lavori al Novello e il possibile ritardo sull’ultimazione dei lavori (che era prevista entro giugno 2024) chiediamo di poter conoscere la situazione allo stato attuale». Servirà prima di convocare in maniera utile la commissione, che la società di gestione Fabrica (incaricata dal fondo di gestione che ha in pancia il cantiere) tracci un punto sullo stato dell’arte con notizie fruibili per il Comune e di conseguenza per i commissari».