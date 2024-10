A Cesena arriva una cena di beneficenza per gli alluvionati di Traversara

Una cena di beneficenza con fondi destinati alla popolazione alluvionata di Traversara. Ad organizzarla è il gruppo di tifosi “Insieme per il Cesena” che da appuntamento a tutti coloro che intendono partecipare nella tenso-struttura della parrocchia di Villachiaviche il prossimo 15 novembre a partire dalle ore 19:30. Il menù della serata (gratis per i bimbi fino ai 5 anni) prevede strozzapreti, grigliata, contorni, dolce, bevande e caffè ad un costo fisso di 10 euro per gli “under 14” e di 25 euro per tutti gli altri. Alla serata benefica parteciperà ance una delegazione di Traversara: abitanti ai quali verrà donato l’incasso. Le prenotazioni vanno fatte entro il 13 novembre contattando i numeri di telefono 349/4914527, 338/5041146 oppure 348/1750837.