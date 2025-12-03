A Cesena 742 incidenti e 8 morti nel 2024: nasce una banca dati pubblica per la sicurezza

Sulle strade di Cesena sono stati rilevati 742 incidenti; con 1.375 veicoli coinvolti, 521 persone ferite e 8 morti. Sono questi i dati raccolti e diffusi dalla Polizia Locale e dagli uffici competenti del Comune per l’anno 2024. Dati che da oggi non saranno più disponibili solo ad uso esclusivo delle autorità, ma che potranno essere consultati anche direttamente dai singoli cittadini. L’amministrazione, con il contributo del Servizio Statistico del Comune e dei Servizi Sit Mobilità e la collaborazione della Polizia Locale e della altre forze dell’ordine, ha creato una banca dati pubblica aggiornata in tempo reale sul proprio sito internet. Uno strumento interattivo progettato per fornire una panoramica completa della situazione dell’incidentalità sul territorio comunale. Con una raccolta storica di sinistri, feriti e vittime che parte dal primo anno di rilevazione a Cesena - il 1998 - fino al 31 dicembre 2024.

“Tra le finalità principali dell’istituzione della piattaforma online - ha spiegato la responsabile del servizio statistica del Comune Silvia Degli Angeli - c’è prima di tutto la trasparenza nei confronti dei cittadini perché prevediamo uno strumento di facile consultazione; il supporto alle decisioni strategiche di amministratori, tecnici e forze dell’ordine; la partecipazione, in quanto gli utenti potranno comprendere con certezza il livello di sicurezza sulle strade della città e contribuire in maniera consapevole al dibattito pubblico sulla viabilità e sulla mobilità”. “I dati sono frutto di una raccolta puntuale fatta dal Sip e hanno la caratteristica di essere molto analitici - ha aggiunto -. Rispetto ai numeri pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna o dallo Stato, qui abbiamo più filtri che ci permettono di scendere sempre più nel dettaglio”.

Come scelta politica, quantità e precisione delle informazioni che verranno caricate nel portale - secondo i piani del Comune - dovrebbero aiutare, dunque, anche nella deliberazione di futuri provvedimenti: “La dashboard ci darà la possibilità di deliberare su determinati criticità sulla base di dati concreti e reali” - ha concluso l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini.