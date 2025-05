A Cesena 101 chilometri di piste ciclabili, in gennaio via ai lavori per il tratto Ponte Abbadesse-centro urbano

“Uno dei momenti più significativi di questo percorso – commenta l’assessore alla Mobilità Christian Castorri – è stato il 25 settembre 2021, quando con un investimento di 600mila euro, di cui 378mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, è stata inaugurata la Linea S della Bicipolitana, la ciclabile che costeggia il fiume il Savio collegando il ponte vecchio a via Ancona , per oltre 2 chilometri. Come dimostrato in questi anni, l’impegno nella realizzazione e nel completamento della rete ciclabile cittadina è continuo, anche attraverso strumenti partecipativi come i Patti di Quartiere, che consentono ai cittadini di contribuire direttamente alla pianificazione della mobilità dolce nei diversi territori. Crediamo fortemente in una Cesena sostenibile, accessibile e che guarda al futuro e la Bicipolitana rappresenta non solo un’infrastruttura fisica, ma anche una scelta culturale: incentivare l’uso della bicicletta significa investire in salute, sicurezza, ambiente e qualità della vita”.

Cesena è una città sempre più a misura di bicicletta. Con il raggiungimento dei 101 chilometri di rete ciclabile urbana, il progetto della ‘Bicipolitana’, vera e propria rete di percorsi ciclabili progettata dall’Amministrazione comunale per collegare in modo sicuro e sostenibile quartieri, frazioni e punti strategici del territorio, segna un traguardo importante, ma guarda con decisione anche ai prossimi obiettivi. Tra i cantieri attualmente in corso, è ormai prossimo all’inaugurazione il nuovo tratto di ciclabile nella frazione di Borgo Rose.

Negli ultimi due anni la rete è stata ulteriormente potenziata con nuovi tratti strategici: in viale Bovio è stato completato il collegamento tra due tratti esistenti con 800 metri di nuova ciclabile, da via Angeloni fino alla rotonda Panathlon, per un investimento di 200 mila euro; in via Ravennate sono stati realizzati 1,5 chilometri di pista ciclabile sul lato destro della strada, da via Madonna dello Schioppo a via Urbini di Martorano, per un importo di 500 mila euro; in via Cerchia di Sant’Egidio è completato un tratto di 800 metri, con un investimento di 600 mila euro, mettendo in collegamento le direttrici delle vie Cervese e Ravennate. Resta da colmare un breve tratto residuo, attualmente legato a una lottizzazione privata, su cui il Comune è pronto ad intervenire qualora non si concretizzino sviluppi da parte dei privati.

Anche viale Gramsci dispone di un collegamento ciclabile di 300 metri che collega la zona dell’Ippodromo e il centro storico, per un investimento di 208 mila euro. Lavori in corso in via Emilia Ponente verso Diegaro dove il cantiere è nella sua fase conclusiva. Sarà infatti presto completato il collegamento ciclabile e pedonale tra Cesena e Diegaro, per un costo complessivo di 2 milioni di euro.