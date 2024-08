Sabato 17 agosto (ore 21.15) nel parco Pasolini, nel centro storico di Borghi, l’ultimo appuntamento musicale con il festival Borgo Sonoro XXIV edizione con il gruppo italo-olandese, per la prima volta in Romagna, Mary Lee and Caesar’s cowboy in Western Swing Night

Una chiusura spensierata allegra e piena di vitalità per salutare il caloroso pubblico di questa edizione.

Il sestetto formato da Mary Lee voce, violino, Luciano Micheli chitarra, voce, Federico Ullo contrabbasso, voce, Flavio Pasquetto steel guitar, voce, Simone Scifoni pianoforte, Alessandro Cipollari batteria reduce dal Summer jamboree promette una serata scoppiettante. A vederli esibirsi vestiti da cowboy sembrerà proprio di essere in una sala da ballo in Oklahoma.

Riuscireste ad immaginare Count Basie e Duke Ellington con stivali a punta e cappello da cowboy mentre suonano nelle sale da ballo del Texas e dell’Oklahoma? La musica vi porterà nel lontano mondo del western swing, quando negli anni 30 e 40 negli stati dell’America rurale si mescolarono le tradizioni dello swing, del country e del blues, creando un sound unico e irripetibile. Bob Wills, Cindy Walker, Milton Brown, Spade Cooley sono solo alcuni dei nomi che la band riporta alla luce con un sound personale che rispetta a pieno il linguaggio della tradizione. Ad accompagnare la splendida voce e il fiddle di Mary Lee ci saranno i cowboys di Giulio Cesare in persona, che la scorteranno alla conquista del selvaggio west!

La band nasce nel 2022 dopo l’esperienza country, honky tonk e rockabilly della formazione Mary Lee & the Honkey Donkeys, la quale aveva rapidamente riscosso numerosi consensi nel panorama nazionale. Nel gennaio 2023 viene pubblicato il primo video “Everybody’s Truckin’” grazie al quale viene contattata dal Taranto Swing Festival (giugno 2023) e successivamente dal Rhythm Riot in Inghilterra, dove si esibiranno ad ottobre 2024. Di lì a poco la band viene ingaggiata per il festival Birthplace of Western Swing a Forth Worth (Texas) e nel novembre 2024 avrà il grande onore si suonare nel luogo dove questa musica ebbe inizio, dividendo il palco con band leggendarie come i Texas Playboys.

Possibilità di cenare allo stand della Pro Loco Borghi, degustazione vini Azienda Agricola Guerra e a fine concerto cocomero offerto a tutti i presenti.

Biglietto unico non numerato 5 euro acquistabile su vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate entro le ore 16.00 del giorno di spettacolo. Info 351.7917480.