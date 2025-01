Cesena, a 40 anni dal diploma si ritrovano con i prof e rifanno “la maturità”

Si è svolto nei giorni scorsi al ristorante “Quel Castello di Diegaro”, il ritrovo degli ex studenti della classe 5ª dell’ITC Renato Serra per celebrare il 40° anniversario dalla maturità avvenuta in un caldo luglio del 1984. A distanza di quaranta anni si sono ritrovati, con un po’ di capelli bianchi, (per chi li ha ancora) , e qualche ruga in più, sedici compagni di scuola e ben 4 professori fra quelli che avevano accompagnato gli studenti alla maturità: Vincenzo Di Maggio che insegnava Diritto ed Economia, Mario Pasquali insegnante di Matematica, Luigi Zacchini di Tecnica ed Ennio Ferretti di Francese.

Cambiati ma non nello spirito

Rivedersi è stata una grande emozione, per alcuni era la prima occasione da tantissimi anni, ma ad accomunarli c’era la consapevolezza generale di essere probabilmente cambiati fisicamente ma anche di aver mantenuto uno spirito genuino e la voglia di stare insieme di quegli splendidi anni ‘80 nei quali sono maturati condividendo un’esperienza scolastica che li ha visti crescere insieme e diventare amici per la vita.

Un viaggio nei ricordi

L’occasione era di quelle speciali e andava celebrata degnamente, così, dopo il brindisi di benvenuto, si è cominciato con un vero e proprio appello fatto dal professor Zacchini che ha èptuto utilizzare l’originale registro di classe (pervenuto fra le mani degli organizzatori non si sa bene come) e utilizzato in tutti i ritrovi precedenti. È stata l’occasione per gli intervenuti di presentarsi e di ricordare anche chi non c’è più: il compianto Andrea Drudi scomparso prematuramente nel 2008. Fra una portata e l’altra, grazie anche a proiezioni su maxi schermo di foto e video e la visione di tanti documenti originali, sono riaffiorati alla mente fra tante risate, ricordi e aneddoti che qualcuno giurava di aver completamente rimosso.

La maturità “della memoria”

Il momento più divertente è stata la replica di una sorta di esame di maturità “della memoria” dove gli studenti, sotto l’occhio attento dei professori, hanno dovuto rispondere a un esame scritto contenete numerose domande legate al periodo scolastico, scrivendo le risposte su carta rigorosamente protocollo e consegnandole nel tempo stabilito, pena l’annullamento. I quesiti spaziavano dai soprannomi dati ai professori, alle mete delle gite, ai voti di maturità o al riconoscimento di volti più o meno noti, fino all’indicazione del compagno che faceva più assenze. Al termine degli scrutini il risultato, espresso rigorosamente in sessantesimi come alla maturità di allora, ha decretato la peggiore memoria storica, premiata con una benaugurante maglietta della Maratona Alzheimer e quella migliore, premiata con un diploma ”alla memoria”.

Un diploma per i professori

Al termine della giornata, il momento forse più toccante, è stato quando per ringraziarli della loro presenza e di quanto hanno rappresentato nella formazione personale gli ex alunni della 5B hanno consegnato agli insegnanti le foto di classe del 1984 autografate da tutti i presenti e dei fac-simile di diploma di maturità con la dicitura di “Professore per sempre Classe 5^B -1984-2024”. C’è chi si è commosso, chi non ha smesso di ringraziare e chi, sentendosi profondamente onorato, ha promesso di appenderlo al posto del diploma di laurea. Al termine: baci abbracci e la consapevolezza di volersi rivedere presto e con cadenze più ravvicinate d’ora in poi, un po’ come si fa per il rinnovo della patente dopo una certa età.

I presenti

Questi i presenti, rigorosamente in ordine alfabetico come da registro: Susanna Barducci, Rosanna Battistini, Enrico Boschi, Giordana Calbucci, Beatrice Capelletti, Barbara Ceccarelli, Alan Fabbri, Sabrina Fusaroli, Gaimpaolo Magnani, Cesare Maragoni, Giancarlo Maroncelli, Serena Piraccini, Elena Ricci, Andrea Riceputi, Sandra Serra, Marco Valeriani.