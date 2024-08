A 35 giorni dall’inizio della scuola cantieri a pieno regime nelle scuole superiori a Cesena

A trentacinque giorni dall’inizio dell’anno scolastico, tra piazzale Macrelli e via Plauto a Cesena nell’area in prossimità della stazione, che ospita l’ITT Pascal, l’ITE Serra, il CAT Da Vinci e parte del IPS Versari – Macrelli, proseguono i lavori di ristrutturazione degli edifici.

Il Miglioramento sismico dell’ITT Pascal, intervento più consistente del “pacchetto” PNRR sulle scuole superiori della provincia (5.270.000 euro di fondi PNRR), procede senza ritardi.

Alla fine di settembre dovrebbero terminare i lavori del piano seminterrato che tornerà quindi nella disponibilità della scuola. Anche nei restanti 3 piani sono iniziate le demolizioni di intonaci nelle murature e nei solai da consolidare.

La fine lavori contrattuale è prevista per la primavera del 2026. Il cantiere prevede la restituzione dei locali per stralci funzionali.

Prosegue anche il cantiere di adeguamento sismico della Palestra dell’ITT Pascal, anch’esso finanziato da fonti PNRR e Provincia per complessivi 1.178.000 euro.

In concomitanza dell’inizio della stagione scolastica la palestra dell’ITT Pascal, inagibile da alcuni anni, tornerà ad essere fruibile. Sono in corso gli interventi di finitura dello stabile (tinteggiature esterne ed interne), mentre la parte strutturale consistente nella realizzazione dei pilastri e delle travi reticolari metalliche è terminata.

Contestualmente, terminato l’intervento sul tetto per 1.370.000 euro, procede senza ritardi il miglioramento sismico dell’ITE R. Serra e CAT Da Vinci, nel corpo lato piazzale Macrelli, per un investimento di 1.680.000 euro PNNR e Provincia.

L’appalto è stato pensato distribuendo la realizzazione degli interventi nei periodi estivi 2024 e 2025, per evitare interferenze con l’attività scolastica, trattandosi di lavorazioni invasive e rumorose.

Sono attualmente in corso i consolidamenti dei solai e delle murature dei piani superiori, mentre nell’estate 2025 verranno completati gli interventi in fondazione.

Sono ormai terminati gli interventi finalizzati alla riconversione a spazi scolastici dell’ex alloggio del custode dell’ITE R. Serra (90 mila euro di fondi provinciali).

Gli ambienti, a partire da settembre, verranno destinati ad aula insegnanti e aula per il sostegno, consentendo contemporaneamente di liberare altri ambienti nel fabbricato principale che verranno quindi destinati ad aule didattiche. È in corso il trasloco degli arredi.

Nella stessa area, presso lo spazio esterno della scuola media Plauto, in collaborazione con il comune di Cesena e l’Ufficio scolastico provinciale, per soddisfare l’esigenza di spazi didattici degli Istituti superiori del comprensorio cesenate in costante crescita, sono in corso i lavori per installare un modulo di 4 aule didattiche e relativi servizi per la durata di due anni (operazione realizzata lo scorso anno per gli studenti del Liceo Artistico-Musicale A. Canova a Forlì).

Gli ambienti saranno messi a disposizione dell’IPS Versari - Macrelli e potranno essere utilizzati come aule o laboratori.

“Stiamo realizzando lavori strutturali sugli edifici scolastici superiori tra via Plauto e Piazzale Macrelli per più di nove milioni di euro – commenta Enzo Lattuca sindaco di Cesena e presidente della Provincia – per rendere le scuole più sicure ed accoglienti. Sappiamo che non basta, considerando i mancati investimenti dell’ultimo decennio e che ancora gli spazi non sono sufficienti.

Mi rendo conto anche che i cantieri portano un certo disagio, ma terminati i lavori ci sarà un miglioramento complessivo tangibile. Sono fiducioso che nel giro di qualche anno tutte le esigenze delle scuole saranno soddisfatte.”

“Si tratta di interventi che rispondono alle esigenze di rafforzamento della sicurezza delle strutture e di creazione di nuovi spazi didattici – aggiunge Valentina Ancarani, vice presidente della Provincia - sforzi necessari per garantire un’offerta adeguata a tutta la popolazione studentesca cesenate.

Devo fare un plauso agli uffici della provincia che stanno lavorando senza sosta per una celere ed efficace realizzazione delle opere, ma soprattutto ai dirigenti e al personale delle scuole interessate, che, nonostante i disagi creati dai cantieri, si è sempre mostrato collaborativo e disponibile.”