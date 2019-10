Cesena, Young Signorino adesso parla d’amore

CESENA. “L’epd’amore” è il titolo del nuovo ep di Young Signorino, in uscita il 25 ottobre per Goodfellas e disponibile esclusivamente in versione online sulle principali piattaforme di streaming e downloading. È stato anticipato dal singolo “Burrocacao rosa” che, con un videoclip carico di riferimenti simbolici andato virale in pochissimi giorni dalla pubblicazione, ha da subito attirato l’attenzione sul giovane artista di Cesena e nutrito l’attesa per l’uscita del suo nuovo lavoro discografico.

Link al videoclip di “Burrocacao rosa” su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=06YRfM8X2ow

Dopo il successo e lo scalpore suscitato dai suoi brani più noti rilasciati a partire dal 2018 (tra cui “Dolce droga”, “Mh ha ha ha” e “La danza dell’ambulanza”), i cui videoclip hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, in pochissimo tempo, Young Signorino torna ora con la pubblicazione del suo secondo ep: un nuovo capitolo di quel viaggio estetico ed emotivo che l’artista ha bisogno di compiere ed esprimere.

TRACKLIST “L’EPD’AMORE”

01_Burrocacao rosa

02_Che te ne pare

03_Esteticamente

04_Baci fiori demoni

05_Whisky maschio

Young Signorino nasce a Cesena il 17 aprile 1998. A 15 anni, con un diverso pseudonimo, inizia a pubblicare su Youtube i suoi primi brani rap autoprodotti. Nel 2016 diventa ufficialmente Young Signorino. Lo stile particolare e i testi poco fraintendibili hanno fatto di lui un nome che inizia a circolare presto nel panorama musicale italiano.