Cesena, venerdì sera un incontro sui disturbi alimentari a Palazzo del Ridotto: come prenotarsi

Venerdì sera alle ore 21, nella Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto (Piazza Almerici, 12) si terrà l’incontro “Tra il niente e il troppo” incentrato sui disturbi alimentari che consistono in disfunzioni del comportamento alimentare e/o in comportamenti finalizzati al controllo del peso corporeo, che danneggiano in modo rilevante la salute fisica o il funzionamento psicologico. Inoltre, l’attualità di questo disagio si coglie attraverso una serie di caratteristiche che ne compongono il quadro sintomatologico, anche nella sua rilevanza sociale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cesena e organizzato dall’Associazione “Volo Oltre”, che si occupa proprio dei Dca, e dalla Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Bologna, vedrà la partecipazione dell’Assessora ai Servizi per la Persona e per la Famiglia Carmelina Labruzzo e di Alide Tassinari, Psicoanalista membro di SLP e di AMP, che intervisterà Domenico Cosenza, Psicoterapeuta e psicoanalista, membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi e insegnante all’Istituto Freudiano e al dipartimento di psicologia dell’Università degli Studi di Pavia.

Per prendere parte alla serata occorre prenotarsi scrivendo una mail a info@volooltre.org oppure contattando il 393 1866251.