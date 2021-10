Cesena, venerdì inaugura il Caffè Letterario al Mercato Coperto

Taglio del nastro venerdì 15 ottobre alle 18 per il Caffè Letterario, il nuovo bar che inaugurerà all’interno del Mercato Coperto. Il bar sarà gestito direttamente da Voluptas, la società che ha in gestione gli spazi al piano terra del mercato coperto (quelli al primo piano saranno occupati dai servizi dello sportello facile del Comune) e che gestisce anche Teatro Verdi e Cantera.

L’inaugurazione del bar segna da un lato la definitiva chiusura dell’esperienza delle Peschine, il bar pasticceria, sempre gestito da Voluptas con cui la società aveva inaugurato, nel 2018, la propria esperienza al mercato coperto, dall’altro segna l’inizio di una nuova fase di rilancio di questi spazi duramente colpiti dalle conseguenze delle pandemia.

Il Caffè Letterario non sarà solo un bar ma ambisce a diventare un punto di riferimento in città per gli eventi culturali dedicati al libro e non solo, vanno in questa direzione la collaborazione con Daniela Bianchi, ex libreria Bettini, che curerà il palinsesto di appuntamenti insieme all’associazione Progetto 11, che negli spazi un tempo occupati dalle Peschine creerà uno spazio dedicato all’arte e rivolto ai bambini, la casa editrice Il Ponte Vecchio e le librerie Mondadori, Libri di Elena, Ubik, Viale dei Ciliegi 17.