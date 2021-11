Cesena, venerdì inaugura Hubo: un nuovo spazio digitale interattivo

A Cesena nasce Hubo, un nuovo spazio digitale interattivo evoluto per la formazione e il networking. A idearlo è l’azienda logistica MWM Italy, impresa cesenate di terza generazione, guidata dai fratelli Massimiliano e Michele Montalti. Hubo si rivolge ad aziende, professionisti ed enti formativi che necessitano di ambienti hi-tech nei quali organizzare corsi, meeting e conferenze, avvalendosi dei sistemi più avanzati di comunicazione, in presenza e in remoto. La particolarità dello spazio, che propone diverse tipologie di servizi, è l’utilizzo dei sistemi di telepresenza Cisco, tecnologie audio-video di ultima generazione e connessione veloce in fibra, semplici da utilizzare, senza la necessità di una regia dedicata.

L’inaugurazione del nuovo spazio Hubo avverrà venerdì 5 novembre alle ore 18 presso la sede di via Cavalcavia 157 a Cesena, alla presenza del Sindaco di Cesena Enzo Lattuca, di imprenditori e associazioni del territorio.

“Il progetto Hubo – spiegano Massimiliano e Michele Montalti di MWM Italy – nasce da un’idea di nostro padre, l’Ing. Luigi Montalti, durante la fase di progettazione dei nuovi uffici dell’azienda, dai cesenati conosciuti un tempo come Magazzini Generali. In questi spazi, ben sedici anni fa aveva intuito la possibilità di realizzare un piano predisposto per utilizzi diversi, di relazione e confronto, non solo legato ai temi della logistica. Da diversi anni in cantiere, l’idea ora si è trasformata in realtà”.

Con Hubo l’azienda cesenate, da sempre attenta alle trasformazioni digitali e profondamente radicata sul territorio, vuole mettere a disposizione di imprese e professionisti degli spazi dotati di tecnologie audio e video di ultima generazione, nei quali incontrarsi, lavorare in team, aggiornare e scambiare conoscenze e know-how, sia attraverso la condivisione sul posto, sia a distanza.

Grazie all’utilizzo di innovative attrezzature multimediali, Hubo promuove un nuovo modo di vivere la formazione e il networking, caratterizzato dalla perfetta integrazione tra gli strumenti della rivoluzione digitale e il valore delle relazioni umane, al centro di ogni percorso di crescita culturale e professionale.

HUBO: caratteristiche e servizi

Hubo dispone di una sala formazione con 50 posti e di una sala conferenze, entrambe dotate di sistemi di telepresenza Cisco, tecnologie audio di ultima generazione e connessione veloce in fibra. Nell’ampio atrio trova, inoltre, spazio una cucina industriale attrezzata per il catering. HUBO è un progetto innovativo, completo e modulabile in funzione delle specifiche esigenze, in grado di affiancare al noleggio delle sale anche servizi complementari come catering, hostess e security.

Le sale sono ampie e funzionali, confortevoli e dal design moderno. Grande attenzione è rivolta alla sicurezza e all’igienizzazione degli ambienti, effettuata dopo ogni utilizzo con prodotti e strumenti specifici per la sanificazione.

I clienti HUBO possono avvalersi di spazi dedicati ed esclusivi, facilmente raggiungibili grazie alla posizione centrale, vicino alla stazione e all’autostrada, e dotati di ampi parcheggi.

Inaugurazione HUBO

Non sarà un semplice taglio del nastro l’inaugurazione di Hubo in programma venerdì 5 novembre alle ore 18.00. Alla presenza del sindaco di Cesena, nonché di imprenditori e associazioni, sarà l’occasione per riflettere insieme sulle nuove dinamiche di connessione tra le persone e sull’evoluzione del concetto di ambiente lavorativo, ridisegnato dall’emergenza sanitaria e dalla rivoluzione digitale.

L’evento vedrà la partecipazione di David Bevilacqua, amministratore delegato dell’azienda modenese di intelligenza artificiale Ammagamma, Alice Alessandri e Alberto Aleo di Passodue, mentre dalla Sicilia sarà collegato Antonio Perdichizzi che racconterà un’esperienza sul modello Hubo realizzata a Catania.