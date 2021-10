Cesena, Uni Reading: sabato Pierluca Mariti all’ex Chiesa del Santo Spirito

Ritorna Uni Reading con un doppio Sold Out tra Bologna e Cesena. La rassegna di lettura non convenzionale organizzata dalle associazioni studentesche dell’UniBo inaugura questo weekend con un doppio appuntamento sold out tra Bologna e Cesena.

Venerdì 29 ottobre 21.30 al San Filippo Neri di Bologna e sabato 30 ottobre 21.30 all’Ex Chiesa del Santo Spirito di Cesena salirà sul palco Pierluca Mariti @Piuttosto_Che, romano, astro nascente della comicità social, diventato una star di Instagram durante il lockdown con più di 140 mila seguaci.

Pierluca Mariti racconta qualcosa di sé attraverso una serie di letture dal titolo “Ho fatto il Classico”, una lettura antologica, ironica e dissacrante, dei grandi classici sempre presenti nei programmi scolastici italiani in cui in molti potranno riconoscersi.

Nata nel 2017 al campus UniBo di Cesena, e allargata a Bologna dall’edizione 2019, Uni Reading cresce con la preziosa collaborazione di associazioni studentesche e non, del territorio bolognese e cesenate, nonchè con il supporto del Consiglio Studentesco dell’UniBo. Associazioni, istituzioni, università, comitati, soggetti privati, coinvolti all’unisono con l’intento di arricchire la proposta culturale delle proprie città, valorizzandone gli spazi più suggestivi. Uni Reading 2021 vedrà professori, attori, musicisti, cantautori, persone del mondo della cultura reinventarsi per una sera, mostrandosi da un punto di vista differente e insolito: quello di lettori di un libro o autore a propria scelta. Il lettore sceglierà anche come impostare l’incontro: dalla semplice lettura al dialogo, fino alla performance.

A fine lettura si aprirà uno spazio di dialogo, il pubblico da casa potrà partecipare ponendo domande che verranno mandate in onda. Il fine è quello di creare una serie di appuntamenti che possano essere di attrattiva per tutta la comunità bolognese e cesenate, studentesca e non. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

La rassegna andrà avanti fino al 24 novembre e il resto del cast verrà annunciato nei prossimi giorni. Uni Reading rientra nel network Europeo di Key Change, realtà promossa dal fondo creativo dell’Unione Europea mirante al raggiungimento dell’uguaglianza di genere all’interno della filiera dell’intrattenimento. Uni Reading è patrocinato dalla regione Emilia-Romagna, dal Comune di Bologna, dal Comune di Cesena, e rientra nel Patto per la Lettura di Bologna. Le illustrazioni della rassegna sono a cura dell’illustratrice bolognese Giulia “Cassandra” Cianca. La rassegna ha come main sponsor il Credito Cooperativo Romagnolo – Bcc di Cesena e Gatteo.