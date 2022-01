Cesena, una guida contro il Covid in italiano, arabo, francese, inglese e cinese

Uno strumento che parla a tutti. Questa mattina nella Sala del Consiglio del Municipio di Cesena, l’Amministrazione comunale ha presentato la nuova Guida operativa multilingue “II Servizio Sanitario Nazionale ai Tempi del Covid 19”, curata insieme da Federconsumatori Provincia di Forlì – Cesena APS e dall’Ausl Romagna. Alla presentazione sono intervenuti l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo, il dottor Claudio Lazzari dell’Ausl Romagna, direttore del presidio ospedaliero di Cesena dal 1° dicembre 2021, la presidente di Federconsumatori Emilia-Romagna Renza Baroni e il presidente di Federconsumatori di Forlì-Cesena e curatore della Guida Milad Jubran Basir. Presente inoltre una referente della Cooperativa Dialogos di Forlì.

“Questo documento – commenta l’assessora Labruzzo – ha lo scopo di abbattere una barriera importantissima e vuole arrivare a tutti. È per questa ragione che si è pensato a una guida multilingue che se da un lato supporta la comunicazione socio-sanitaria in un momento difficile come l’attuale, dall’altro diventa uno strumento di lavoro per mediatori e interpreti. Vogliamo poter raggiungere tutti e tutte le famiglie. A disposizione sul nostro territorio provinciale ci sono sei mila copie cartacee reperibili presso i Comuni di Cesena e di Forlì e nelle sedi territoriali di Federconsumatori. Inoltre è possibile scaricare il documento anche sui siti dell’Associazione e dell’Ausl. Siamo insieme in questa battaglia e questa guida rappresenta uno strumento importante che consente a tutti di meglio comprendere l’ambito sanitario e tutti i servizi a disposizione del cittadino”.

“La comunicazione riguardante l’accesso ai servizi sanitari – commenta il direttore Lazzari – rappresenta un importante elemento per la salute. Conoscere il territorio e i servizi che vengono erogati è fondamentale per il benessere di ciascuno e in questo particolare momento lo è ulteriormente. La guida infatti entra nel dettaglio per conoscere i diversi singoli ambiti del sistema sanitario”.

In una società interculturale dove convivono varie abitudini, tradizioni e lingue diverse, la comunicazione la consapevolezza e la conoscenza dei cittadini che la compongono diventa di fondamentale importanza per la collettività nel suo complesso, in particolare durante la pandemia da Coronavirus, che ha colpito il mondo intero. “Federconsumatori Provincia di Forlì – Cesena – commenta Milad Jubran Basir – ha sempre manifestato un particolare interesse e sensibilità al tema. Già qualche anno fa abbiamo realizzato un primo vademecum plurilingue sul rapporto che intercorre tra Istituzioni e cittadini. Questa guida, realizzata in cinque lingue, italiano, arabo, francese, inglese e cinese, è curata anche da me, insieme a Federica Galeotti, e presenta la prefazione a firma del Direttore sanitario dell’Ausl della Romagna, Mattia Altini”. La traduzione in lingue invece è a cura della Cooperativa Dialogos di Forlì. La guida è stata finanziata da risorse stanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico.