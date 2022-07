Cesena, un robot in giro per studiare la biodiversità e gli impollinatori

Uno speciale osservatore della biodiversità. Fino alla fine dell’estate Cesena ospiterà il “Percorso Impollinatori” caratterizzato da una serie di azioni partecipative che coinvolgeranno cittadini e agricoltori locali nella salvaguardia degli insetti impollinatori. Una di queste azioni partecipative del percorso finanziato dalla Commissione Europea e che si sviluppa all’interno del progetto STING – Scienza e Tecnologia per gli insetti impollinatori – parte del portfolio di attività del Competence Centre on Participatory and Deliberative Democracy (CC-DEMOS), vede come protagonista un robot. Dopo aver fatto un piccolo sopralluogo nel centro storico di Cesena, per conoscere la città e i suoi abitanti, il robot è approdato nel campo dell’azienda agricola Clorofilla , a Mercato Saraceno, che lo ospiterà per tutto il mese di luglio. L’agricoltrice collaborante Giada Gallina sarà la sua custode, si prenderà cura di lui e lo guiderà nella sua missione di monitorare la biodiversità del campo.

il robot nel terreno di Mercato Saraceno

Il robot, ancora prototipo, imparerà a muoversi nel campo e raggiungere di giorno in giorno punti di interesse da cui osservare la natura, le coltivazioni e gli insetti che vi abitano. Dotato di particolari telecamere, nel corso di queste settimane, fino a fine luglio, condividerà la propria vista via streaming attraverso la pagina internet https://www.percorsoimpollinatori.com/robot. “Questa esperienza – commenta l’Assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – si inserisce in un più ampio studio sulla biodiversità che in questa fase richiederà il coinvolgimento di cittadini e agricoltori nelle azioni a sostegno degli insetti impollinatori. L’obiettivo è di creare sinergie e aggiornare relazioni già esistenti sul territorio e lo facciamo tramite questo percorso che nel corso dell’estate sarà ospitato in due soli territori italiani: Cesena e i territori protetti in Abruzzo. Nei prossimi giorni il robot guarderà alcuni scorci da questo campo per monitorare la biodiversità e chiederà ai cittadini di aiutarlo a individuare dei punti interessanti. Lo scopo di questa analisi è di capire, mediante approcci non convenzionali, cosa pensano le persone della biodiversità, quali esempi di biodiversità sono loro cari nel contesto in cui vivono, che valore attribuiscono a questi esempi e come possono contribuire a preservare la biodiversità nei loro atti quotidiani”. Per queste ragioni i cittadini saranno invitati a visitare il campo dell’azienda agricola Clorofilla e a incontrare il robot interagendo con lui e contribuendo alla sua ricerca. Proprio con lo scopo di consigliare il robot e di monitorare la biodiversità, ai partecipanti sarà data la possibilità di circolare all’interno dell’azienda agricola e di indicare attraverso lo smartphone o altri segni tangibili i punti in cui il robot dovrà concentrare il proprio sguardo nei prossimi giorni.

Il robot nei campi di Mercato Saraceno

A partire dalla prossima settimana, infatti, chiunque potrà andare a vedere il robot all’opera presso l’azienda Clorofilla, negli orari di visita al robot, ovvero ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle 19, e potrà segnalare al robot altri punti interessanti da raggiungere e osservare nel prossimi giorni.

Le metodologie e i risultati delle azioni partecipative verranno raccolti dal Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione Europea, sede di Ispra, e contribuiranno alla definizione di una metodologia europea, corredata di strumenti, per la deliberazione materiale attorno al tema del declino degli impollinatori. Per maggiori informazioni, si può consultare sito del progetto: https://www.percorsoimpollinatori.com.