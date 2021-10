Cesena, un giovedì di grande musica con il Conservatorio Maderna

Si inaugura giovedì sera alle 21 la collaborazione del Conservatorio con Eliseo ArtLab, che ospita alcuni eventi del Maderna nella Sala Emilio Pi (Viale Carducci 11 a Cesena), una sala che nella sua ristrutturazione coniuga antico e moderno e costituisce una preziosa opportunità in una città come Cesena, così povera di sale e luoghi per la musica, per le attività del Maderna. Il concerto di giovedì, a cura di Paolo Chiavacci, prevede la partecipazione di archi, chitarre e la straordinaria voce di Daniela Pini, con musiche di Boccherini, Castelnuovo Tedesco e Respighi. Seguiranno la prossima settimana altri due preziosi appuntamenti, il 5 e il 6 di novembre. Per l’ingresso è necessario acquistare una tessera associativa dal costo di 5 euro che avrà validità per tutte le attività svolte per tutto l’anno 2022. Obbligatoria la presentazione del green pass. Ingresso fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: eventi@conservatoriomaderna.it.