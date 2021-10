Cesena, un corso di public speaking a Casa Bufalini: come iscriversi

Oltre ai laboratori per bambini e ragazzi, a Casa Bufalini non mancano le proposte per un pubblico adulto. Sono due le iniziative che partiranno nelle prossime settimane e dedicate rispettivamente al Public Speaking, al Coding e al pensiero computazionale.

Il corso di Public Speaking si rivolge a professionisti, insegnanti e quanti siano intenzionati a migliorare le proprie performance comunicative in presenza e a distanza. I quattro appuntamenti in programma, aperti a un massimo di 14 partecipanti, si tengono nei mercoledì pomeriggio del 27 ottobre, 3, 10 e 17 novembre, dalle 17 alle 19. Due incontri in presenza negli spazi di Casa Bufalini e due online,per mettere a fuoco le competenze comunicative anche attraverso uno schermo, accompagnati da Roberta Brunazzi, giornalista e insegnante di comunicazione. Dal taglio laboratoriale, il corso prevede la realizzazione finale da parte di ciascun partecipante di un elevator pitch, presentazione breve, efficace ed incisiva di un’attività o un progetto.

Si rivolge in particolare ai docenti della scuola secondaria di primo grado il corso di Coding e pensiero computazionale in programma a Casa Bufalini tra novembre e gennaio, a cura di Criad e condotto da Alessandro Ricci del Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna. Il corso mira a fornire un’introduzione concettuale, metodologica e pratica al coding e al pensiero computazionale, inquadrati come strumenti utili per potenziare competenze trasversali (ragionamento logico, capacità di affrontare, rappresentare e risolvere problemi, capacità di esprimersi e descrivere soluzioni, creatività) e per l’apprendimento e l’esplorazione delle materie curricolari. Sette gli incontri in presenza, per un totale di 15 ore, e 10 ore di lavoro individuale, con interazioni online. Il corso, accreditato Miur e presente sulla piattaforma Sofia, è acquistabile con carta docente.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è necessario scrivere a info@casabufalini.it.