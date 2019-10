Cesena, trasloco con l'elicottero per spostare macchinari all'ospedale

CESENA. Un trasloco fatto al volo. Nel senso che servirà un elicottero per trasportare alcuni pesanti macchinari che devono essere spostati da una parte dall’altra dell’ospedale Bufalini. Un’insolita proceduta quella che avverrà nel pomeriggio di oggi tra le 14 e le 17 per consentire di trasferire per poche decine di metri le strumentazioni dal tetto della camera calda del Pronto Soccorso (la zona dove approdano le ambulanze per scaricare i pazienti) a quello del Padiglione Medicina Nucleare sovrastante l'area del cantiere di allestimento della nuova diagnostica angiografica.

