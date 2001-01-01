Cesena, Torri di Sant’Egidio: approvata la commissione, ma non si terrà in loco

Richiesta accettata solo in parte. L’Amministrazione comunale di Cesena ha accolto con favore la domanda di convocazione di una Commissione dedicata ai condomini di edilizia popolare di Sant’Egidio avanzata nei giorni scorsi dalle opposizioni. Negando, però, l’opportunità di svolgerla nei locali delle palazzine come, invece, era stato proposto dalla minoranza. La riunione, dunque, si svolgerà a settembre come preventivato, ma nella consueta sala del Consiglio a Palazzo Albornoz. E vi parteciperanno tutti i soggetti coinvolti nella gestione e manutenzione degli immobili: Comune, Acer Forlì-Cesena, Servizi sociali e Asp Cesena Valle Savio. Che illustreranno i dettagli di quella che dal Comune definiscono «una situazione complessa che richiede interventi manutentivi ma anche un costante lavoro sul fronte sociale e della convivenza». Gli edifici, conosciuti come “Torri”, da mesi presentano diverse criticità, tra cui la mancanza del portone principale, che permette un via vai di gente sospetta, e il blocco degli ascensori, problemi che preoccupano i residenti.

Tra i motivi principali della richiesta delle opposizioni c’era la mancata effettuazione di un intervento di manutenzione alle autorimesse dei due condomini, di cui, a novembre 2025, durante un Consiglio comunale, la Giunta aveva annunciato l’entità del finanziamento: 480mila euro, derivanti dai canoni di locazione. Già stanziato a bilancio di previsione 2026. «I lavori di messa a norma e recupero degli spazi – ha fatto sapere il Comune in una nota -, verranno avviati entro fine anno e termineranno entro il 2027».

Un incendio divampato nel 2023 aveva compromesso le cantine dell’edificio al civico 2135, provocando danni alle porte, agli impianti elettrici, a porzioni di murature, solai e infissi. Sistemati dal Comune «con un intervento di circa 100mila euro – ha proseguito il comunicato -, finanziati attraverso la copertura assicurativa di Acer Forlì-Cesena».

Acer e il Comune hanno messo mano anche ai quattro ascensori. Spesso alle prese con blocchi dell’impianto; cabine fatiscenti e delinquenza. «Le criticità più rilevanti – ha elencato l’Amministrazione – hanno riguardato il fabbricato al civico 2135, dove i frequenti malfunzionamenti sono causati da ripetuti atti vandalici e utilizzi impropri. Dopo gli interventi effettuati nelle settimane successive a Ferragosto, i due ascensori risultano attualmente funzionanti».

Negli ultimi anni Acer ha svolto diverse riparazioni: «Al civico 2205 sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria e sono proseguite le attività per garantire il corretto funzionamento degli impianti e degli accessi», ha aggiunto la nota.