Cesena, Torri di Sant’Egidio: approvata la commissione, ma non si terrà in loco

Richiesta accettata solo in parte. L’Amministrazione comunale di Cesena ha accolto con favore la domanda di convocazione di una Commissione dedicata ai condomini di edilizia popolare di Sant’Egidio avanzata nei giorni scorsi dalle opposizioni. Negando, però, l’opportunità di svolgerla nei locali delle palazzine come, invece, era stato proposto dalla minoranza. La riunione, dunque, si svolgerà a settembre come preventivato, ma nella consueta sala del Consiglio a Palazzo Albornoz. E vi parteciperanno tutti i soggetti coinvolti nella gestione e manutenzione degli immobili: Comune, Acer Forlì-Cesena, Servizi sociali e Asp Cesena Valle Savio. Che illustreranno i dettagli di quella che dal Comune definiscono «una situazione complessa che richiede interventi manutentivi ma anche un costante lavoro sul fronte sociale e della convivenza». Gli edifici, conosciuti come “Torri”, da mesi presentano diverse criticità, tra cui la mancanza del portone principale, che permette un via vai di gente sospetta, e il blocco degli ascensori, problemi che preoccupano i residenti.