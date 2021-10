Cesena, torrente Cesuola: accordo firmato, lavori al via nell’estate 2022

È stato siglato questa mattina, nella sede del Quartiere Cesuola, a Ponte Abbadesse, il protocollo d’intesa relativo al progetto di risanamento ambientale, strutturale e idraulico del torrente Cesuola. Una tappa importante che ha visto la presenza del sindaco Enzo Lattuca, dell’assessora allo Sviluppo sostenibile Francesca Lucchi, dell’assessora all’Ambiente, alla difesa del suolo e della costa e alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, dell’amministratore delegato di Hera Stefano Venier, del direttore di Atersir Vito Belladonna e della direttrice dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Rita Nicolini.

Nello specifico, si tratta dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento del corso d’acqua che nasce a Sorrivoli e si sviluppa per circa 10 chilometri, all’interno di un più ambizioso programma sottoscritto da Comune, Atersir, dall’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da Hera I primi interventi previsti sono quelli relativi all’adeguamento idraulico, eseguiti dal Servizio tecnico di bacino, che si dividono in tre stralci distinti. La prima parte dell’intervento, corrispondente a un importo complessivo di 5,9 milioni di euro (derivante da risorse regionali e ministeriali), il cui inizio è previsto per l’estate 2022, interesserà il tratto a cielo aperto del torrente, dalla Portaccia di Sant’Agostino fino all’area di sedimentazione denominata Ca Mazzotti, a monte della discarica di Rio Eremo. Successivamente verranno realizzate altre opere principali ai fini della messa in sicurezza idraulica, rappresentate dalla realizzazione delle casse di espansione a Ponte Abbadesse e dell’area di laminazione del Parco urbano del cimitero. Nell’ambito di questi interventi sono previsti lavori di compensazione e riqualificazione ambientali e paesaggistiche.