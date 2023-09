Cesena: tentativi di furto in serie nelle campagne di S. Egidio

Nell’ultima decina di notti, a cadenza regolare, tra le zone preferite dai ladri c’è sicuramente stata quella delle campagne di S. Egidio: in particolar modo sull’asse della via Boscone nel tratto che va dalle “torri” verso Martorano. Già alcuni giorni fa i soliti ignoti avevano provato a fare irruzione nell’abitazione di una famiglia in quel momento in vacanza. Prima hanno rotto le porte di un capanno che una volta era usato come pollaio e rimessa di attrezzature. Non trovando nulla hanno rotto gli infissi di due finestre per entrare in casa. Ma sono fuggiti per lo scattare dell’allarme. Un paio di notti dopo i ladri hanno fatto capolino poco più avanti, in una villa vicina alla via Viola. Qui le telecamere di sicurezza hanno inquadrato almeno tre persone, incappucciate ed interessate in particolar modo alle attrezzaie agricole. Se ne sono dovuti andare a bocca asciutta per l’abbaiare dei cani del vicino. Prima di abbandonare completamente la zona hanno provato anche a sondare la presenza di cani da guardia in alcune altre abitazioni poco distanti. Il tutto dopo le 3. Due notti fa – non è chiaro ad agire sia stata la stessa banda o meno –, qualcuno ha riprovato a entrare nell’abitazione che aveva già forzato i giorni precedenti. Questa volta, oltre all’allarme, i ladri sono scappati per la presenza dei proprietari di casa, rientrati nel frattempo dalle vacanze.