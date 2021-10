Cesena: spaccata notturna e danni al Bar Bletta di Pioppa – FOTOGALLERY

Ladri in azione nella notte in periferia a Cesena. Hanno preso di mira il Bar Bletta, lungo la via Cervese a Pioppa. Poco dopo le 3 “il botto” che ha svegliato i proprietari del bar, che vivono li vicino. Con un furgone cassonato rubato ad un’azienda della vicina zona di Cervia, un gruppo di ladri in retromarcia ha sfondato una porta laterale entrando in azione. Erano a volto coperto: hanno caricato sul furgone le slot machine ed il cambia soldi per poi darsi alla fuga. Inseguiti dalla gestrice dell’esercizio commerciale. La donna, quando ha visto il furgone fermarsi, ha richiamato le forze dell’ordine. Ma il “passaggio” telefonico tra comuni ed il ricadere sotto l’egida di Ravenna anziché quello di Cesena ha rallentato l’arrivo di eventuali rinforzi. I ladri, viaggiando per riconsegnare il furgone da dove lo avevano rubato prima, avevano intanto svuotato le slot machine di tutto il contenuto. Abbandonandole nel cassone del furgone. La colonnina cambia soldi invece l’hanno portata via assieme all’auto della fuga. I danni dell’accaduto sono in corso di valutazione.

1 di 6