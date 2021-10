Cesena, si cercano 30 assaggiatori di nuovi gusti di gelato

Un concorso per trovare 30 assaggiatori di gelato che col loro giudizio decreteranno quali gusti speciali saranno proposti in vendita nei locali di Roberto Leoni in via Fratelli Bandiera, in via Savio e a San Giorgio. È l’iniziativa appena lanciata dal vulcanico creatore cesenate di delizie pasticcere a volte incredibilmente fantasiose, come il gelato all’acqua del mare Adriatico.

Ora Leoni ha deciso di lanciare un contest attraverso cui selezionare 30 assaggiatori di gelati artigianali. Chi vuole candidarsi per questo ruolo deve girare entro il 30 novembre un breve video che completi la frase «vorrei fare l’assaggiatore di gelato perché…» e taggarlo nelle “stories” di Instagram e Facebook @gelaterieleoni oppure inviarlo al numero whatsapp 338-3585115. Dopodiché – spiega il maestro gelatiere – il materiale «verrà ricondiviso sulle nostre pagine social e i più simpatici e motivanti saranno scelti come assaggiatori del gelato Leoni».

Nelle giornate del 15 e 29 gennaio e del 12 e 26 febbraio, ognuno degli assaggiatori designati ritirerà una vaschetta da asporto da 500 grammi con due gusti di gelato anonimi da degustare ogni volta. E poi dovranno esprimere le proprie preferenze su un’apposita scheda di valutazione. I gusti più votati al termine del quadruplo assaggio diventeranno i gelati novità che verranno proposti in tutti i fine settimana del prossimo mese di marzo.